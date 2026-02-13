Konjunkturumfrage der IHK 
Wirtschaft in RLP stabilisiert sich nur leicht 
Die neueste Umfrage der vier Industrie- und Handelskammer in Rheinland-Pfalz zeigt: Die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz (im Bild: der Andernacher Rheinhafen) zeigt erste Anzeichen einer leichten Erholung, ein Ende der Rezession ist allerdings noch nicht in Sicht.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz zeigt erste Erholungstendenzen, doch die Lage bleibt angespannt. Was die neue Umfrage der Industrie- und Handelskammern zudem über die wirtschaftliche Zukunft des Bundeslands verrät.

Lesezeit 2 Minuten
Die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz zeigt zu Jahresbeginn 2026 erste leichte Erholungstendenzen, bleibt jedoch insgesamt angespannt. Das geht aus der aktuellen Konjunkturumfrage der IHK-Arbeitsgemeinschaft (IHK-AG) Rheinland-Pfalz hervor. Der IHK-Konjunkturklimaindex steigt von 88 Punkten im Herbst 2025 auf 93 Punkte, liegt damit aber weiterhin unter der Wachstumsschwelle von 100 Punkten.

