Konjunkturumfrage der IHK Wirtschaft in RLP stabilisiert sich nur leicht 13.02.2026, 18:00 Uhr

i Die neueste Umfrage der vier Industrie- und Handelskammer in Rheinland-Pfalz zeigt: Die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz (im Bild: der Andernacher Rheinhafen) zeigt erste Anzeichen einer leichten Erholung, ein Ende der Rezession ist allerdings noch nicht in Sicht. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz zeigt erste Erholungstendenzen, doch die Lage bleibt angespannt. Was die neue Umfrage der Industrie- und Handelskammern zudem über die wirtschaftliche Zukunft des Bundeslands verrät.

Die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz zeigt zu Jahresbeginn 2026 erste leichte Erholungstendenzen, bleibt jedoch insgesamt angespannt. Das geht aus der aktuellen Konjunkturumfrage der IHK-Arbeitsgemeinschaft (IHK-AG) Rheinland-Pfalz hervor. Der IHK-Konjunkturklimaindex steigt von 88 Punkten im Herbst 2025 auf 93 Punkte, liegt damit aber weiterhin unter der Wachstumsschwelle von 100 Punkten.







