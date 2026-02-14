Die A1-Lücke schließt sich – zumindest in der 3-D-Animation. Was noch Zukunftsmusik ist, lässt sich schon jetzt virtuell erleben: ein Flug über die geplanten neuen Autobahnkilometer in der Eifel.
Noch ist eine durchgehende A1 Zukunftsmusik. Noch ist die 25 Kilometer lange Autobahnlücke zwischen Blankenheim (NRW) und Kelberg in der Vulkaneifel nicht einen Zentimeter kürzer geworden. In einer 3-D-Animation der Autobahn GmbH ist die Lücke jedoch schon geschlossen, herrscht auf der Eifelautobahn schon Verkehr: Online lässt sich anschauen, wie die geplanten 25 neuen Autobahnkilometer demnächst verlaufen sollen.