Virtueller Flug über die Eifel
A1-Lückenschluss: 3-D-Animation zeigt neue Autobahn
In einer 3-D-Animation der Autobahn GmbH wird der Lückenschluss der A1 schon konkreter. Für den ersten von drei Bauabschnitten gibt es Baurecht, der Ausbau der Strecke zwischen Adenau und Kelberg soll im Frühjahr beginnen. Dort ist auch die neue Rastanlage Radersberg geplant.
Autobahn GmbH

Die A1-Lücke schließt sich – zumindest in der 3-D-Animation. Was noch Zukunftsmusik ist, lässt sich schon jetzt virtuell erleben: ein Flug über die geplanten neuen Autobahnkilometer in der Eifel.

Lesezeit 2 Minuten
Noch ist eine durchgehende A1 Zukunftsmusik. Noch ist die 25 Kilometer lange Autobahnlücke zwischen Blankenheim (NRW) und Kelberg in der Vulkaneifel nicht einen Zentimeter kürzer geworden. In einer 3-D-Animation der Autobahn GmbH ist die Lücke jedoch schon geschlossen, herrscht auf der Eifelautobahn schon Verkehr: Online lässt sich anschauen, wie die geplanten 25 neuen Autobahnkilometer demnächst verlaufen sollen.

