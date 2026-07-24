Ex-Bundesminister aus Eifel
„Schockstarre“: So reagiert RLP auf das Schnieder-Aus
Patrick Schnieder war nur gut 14 Monate lang Bundesverkehrsminister. Wie geht es nun weiter mit dem Eifeler?
Patrick Schnieder war nur gut 14 Monate lang Bundesverkehrsminister. Wie geht es nun weiter mit dem Eifeler?
Frank Molter/dpa

Patrick Schnieder ist nicht mehr Bundesverkehrsminister – so hat er es zumindest in einer SMS formuliert. Der Bundeskanzler schwieg zu der Toppersonalie. Und in der CDU in seiner Heimat Rheinland-Pfalz? Herrscht Schockstarre. Die Reaktionen.

Lesezeit 5 Minuten
Eine SMS schreibt deutsche Politikgeschichte: „Der Bundeskanzler hat mir gestern am späten Nachmittag mitgeteilt, dass er mich als Verkehrsminister entlassen wird“, schrieb Patrick Schnieder am Freitagmorgen an diverse Bundestagsabgeordnete und politische Wegbegleiter.
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