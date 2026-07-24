Ex-Bundesminister aus Eifel „Schockstarre“: So reagiert RLP auf das Schnieder-Aus Sebastian Stein, Bernd Wientjes 24.07.2026, 18:30 Uhr

i Patrick Schnieder war nur gut 14 Monate lang Bundesverkehrsminister. Wie geht es nun weiter mit dem Eifeler? Frank Molter/dpa

Patrick Schnieder ist nicht mehr Bundesverkehrsminister – so hat er es zumindest in einer SMS formuliert. Der Bundeskanzler schwieg zu der Toppersonalie. Und in der CDU in seiner Heimat Rheinland-Pfalz? Herrscht Schockstarre. Die Reaktionen.

Eine SMS schreibt deutsche Politikgeschichte: „Der Bundeskanzler hat mir gestern am späten Nachmittag mitgeteilt, dass er mich als Verkehrsminister entlassen wird“, schrieb Patrick Schnieder am Freitagmorgen an diverse Bundestagsabgeordnete und politische Wegbegleiter.







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