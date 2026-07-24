Patrick Schnieder ist nicht mehr Bundesverkehrsminister – so hat er es zumindest in einer SMS formuliert. Der Bundeskanzler schwieg zu der Toppersonalie. Und in der CDU in seiner Heimat Rheinland-Pfalz? Herrscht Schockstarre. Die Reaktionen.
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Eine SMS schreibt deutsche Politikgeschichte: „Der Bundeskanzler hat mir gestern am späten Nachmittag mitgeteilt, dass er mich als Verkehrsminister entlassen wird“, schrieb Patrick Schnieder am Freitagmorgen an diverse Bundestagsabgeordnete und politische Wegbegleiter.