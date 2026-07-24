Vom Lehrling in den Leitstand Nach 52 Jahren RZ geht der „Terminator“ von Bord Dirk Eberz 24.07.2026, 18:00 Uhr

i Keine Seite der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben kommt ungeprüft an Ralf Weis im Leitstand vorbei, bevor sie in Druck geht. Nach 52 Jahren im Verlag geht der 66-Jährige jetzt in den Ruhestand. Ralf Weis

1974 beginnt Ralf Weis mit 14 Jahren eine Lehre bei der Rhein-Zeitung zum Schriftsetzer. 52 Jahre ist der dem Verlag treu geblieben. Jetzt geht der 66-Jährige in Rente. Wir haben mit ihm über den rasanten technologischen Wandel bei der RZ gesprochen.

Im alten Verlagsgebäude der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben im Koblenzer Gewerbegebiet Kesselheim gehen am Abend nacheinander die Lichter aus. Wenn der Schlussredakteur den Rechner runterfährt, ist es nur noch in einem Zimmer hell. Dann sitzt Ralf Weis allein im ersten Stock.







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