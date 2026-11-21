Die CDU Saar liegt in der jüngsten Umfrage hinter SPD und AfD. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder warnt davor, sich davon entmutigen zu lassen. Er nennt einen Grund.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder rät der CDU Saar, sich von Umfragewerten nicht entmutigen zu lassen. «Umfragen sind immer nur tagesaktuell», sagte der CDU-Politiker auf einem Landesparteitag in Saarbrücken. Sie zeichneten noch nicht das ab, was Menschen in der heißen Wahlkampfphase bewege. Die Wahl im Saarland ist am 18. April 2027.

«Wir haben 35 Jahre lang in Umfragen vorne gelegen. Wir waren die Umfragekönige in Rheinland-Pfalz», sagte Schnieder. Trotzdem habe die rheinland-pfälzische CDU am Ende nicht gewonnen. «Deswegen möchte ich auch euch entgegenrufen: Wenn Umfragen Wahlen gewinnen würden, dann hätten wir keine 35 Jahre in der Opposition gesessen.»

CDU Saar will wie in Rheinland-Pfalz gewinnen

Im März hat Schnieder vorgemacht, was die CDU im Saarland erreichen will: Die Staatskanzlei für die CDU zurückerobern.

Schnieder berichtete von seinen eigenen Erfahrungen im Wahlkampf: «Vollgas geben» und Kurs halten bis zum letzten Tag. «Das wird von den Menschen auch in diesem Land goutiert», sagte Schnieder. Und: Keine Forderungen und Versprechen in den Raum stellen, die man nicht umsetzen könne.

Was Rheinland-Pfälzer und Saarländer verbindet

Rheinland-Pfalz und das Saarland verbinde viel mehr als nur eine «freundschaftliche Rivalität», sagte Schnieder. «Wir sind bodenständig, wir sind fest in der Heimat verwurzelt, wir achten aufeinander, wir stehen zusammen, und vor allen Dingen, wir sind ehrlich und wir sind konsequent. Und ich glaube, da liegt der Schlüssel zum Erfolg.»

Laut der jüngsten Umfrage von Anfang November käme die CDU bei einer Landtagswahl auf 20 Prozent der Stimmen. Die SPD bliebe laut «Saarlandtrend» des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap im Auftrag des Saarländischen Rundfunks (SR) mit 33 Prozent weiter stärkste Kraft. Die AfD erreiche demnach 21 Prozent.