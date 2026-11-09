Der rheinland-pfälzische CDU-Chef und Ministerpräsident Schnieder hat sich in der Debatte um das künftige Staatsoberhaupt bislang nicht geäußert. Jetzt lobt er die Kandidatin.

Mainz (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische CDU-Chef und Ministerpräsident Gordon Schnieder hält Ilse Aigner dafür geeignet, den aktuellen Anforderungen an ein Staatsoberhaupt gerecht zu werden. «Wir leben in einer Zeit voller Unsicherheiten. Unser Staatsoberhaupt muss deshalb vor allem Orientierung geben», sagte Schnieder in Mainz. «Ilse Aigner kann das.» Mit ihrer bodenständigen Art und ihrem klaren Wertekompass genieße die CSU-Politikerin hohe Glaubwürdigkeit.

«Ihre Stimme wird Gewicht haben»

Aigner sei zudem «herzlich und nahbar», sagte Schnieder. «Ihre Stimme wird Gewicht haben.» Sie werde über politische und gesellschaftliche Grenzen hinweg Vertrauen gewinnen. «Gerade jetzt, wo viel davon verloren gegangen ist, ist das eine ihrer großen Aufgaben.»

International überzeugende Repräsentantin

Als erfahrene Politikerin werde sie Deutschland auch international überzeugend repräsentieren. «Ich wünsche mir eine Bundespräsidentin mit einer wahrnehmbaren Stimme; ein Staatsoberhaupt, das Zuversicht weckt», sagte Schnieder. «Ilse Aigner wird das gelingen.»