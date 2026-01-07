Schnieder für mehr Rettungshelis mit Nachtflugzulassung

Am Dienstag gab Innenminister Michael Ebling (SPD) bekannt, dass Rheinland-Pfalz die Luftrettung ausweitet: „Christoph 77“ steht den Bürgern nun rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, zur Verfügung. So reagiert CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder.
Lesezeit 1 Minute
Der CDU-Oppositionsführer und Spitzenkandidat bei der Landtagswahl, Gordon Schnieder, begrüßt, dass der ADAC-Rettungshubschrauber „Christoph 77“ seit Jahresbeginn auch nachts im Land im Einsatz ist. Das zeige, dass ein Nachtflugbetrieb grundsätzlich möglich sei.