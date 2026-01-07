Luftrettung in RLP auch nachts Schnieder für mehr Rettungshelis mit Nachtflugzulassung Bastian Hauck 07.01.2026, 14:04 Uhr

i Der Rettungshubschrauber "Christoph 77" steht auf dem Dach der Universitätsmedizin in Mainz. Der Hubschrauber ist seit dem 1. Januar rund um die Uhr im Bundesland im Einsatz. Boris Roessler/dpa

Am Dienstag gab Innenminister Michael Ebling (SPD) bekannt, dass Rheinland-Pfalz die Luftrettung ausweitet: „Christoph 77“ steht den Bürgern nun rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, zur Verfügung. So reagiert CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder.

Der CDU-Oppositionsführer und Spitzenkandidat bei der Landtagswahl, Gordon Schnieder, begrüßt, dass der ADAC-Rettungshubschrauber „Christoph 77“ seit Jahresbeginn auch nachts im Land im Einsatz ist. Das zeige, dass ein Nachtflugbetrieb grundsätzlich möglich sei.







