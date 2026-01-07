Luftrettung in RLP auch nachts
Schnieder für mehr Rettungshelis mit Nachtflugzulassung
Der Rettungshubschrauber "Christoph 77" steht auf dem Dach der Universitätsmedizin in Mainz. Der Hubschrauber ist seit dem 1. Januar rund um die Uhr im Bundesland im Einsatz.
Boris Roessler/dpa

Am Dienstag gab Innenminister Michael Ebling (SPD) bekannt, dass Rheinland-Pfalz die Luftrettung ausweitet: „Christoph 77“ steht den Bürgern nun rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, zur Verfügung. So reagiert CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder.

Der CDU-Oppositionsführer und Spitzenkandidat bei der Landtagswahl, Gordon Schnieder, begrüßt, dass der ADAC-Rettungshubschrauber „Christoph 77“ seit Jahresbeginn auch nachts im Land im Einsatz ist. Das zeige, dass ein Nachtflugbetrieb grundsätzlich möglich sei.

