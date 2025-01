Pegel erreichen Höchststände Schnee und Hochwasser verabschieden sich zum Wochenende 10.01.2025, 12:25 Uhr

i Am Freitag erreichte die Mosel wie hier in Trier (8,63 Meter) ihren Höchststand. Am Wochenende zeichnen sich dann sinkende Pegelstände an. Harald Tittel. dpa

Ein bisschen schneien kann es noch am Freitag, aber die Pegel sollen dadurch nicht mehr viel steigen. An der Mosel und der Nahe hat das Hochwasser seinen Höchststand schon erreicht, am Rhein wird das wahrscheinlich erst am Samstag so weit sein.

. Das Schlimmste sollte bald überstanden sein, so lässt es der aktuelle Hochwasserbericht des Landesamtes für Umwelt (LfU) hoffen. Spätestens am Samstag werden an den meisten Pegeln die Höchststände erreicht sein. Das Wochenende verspricht nun fallende Pegelstände, und auch beim Schnee zeichnet sich eine Entspannung ab.

