Am Dienstag gab es ordentlich Schnee in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz – und vereinzelt fiel auch Eisregen. Logische Folge: Unfälle, vor allem in Höhenlagen. Wir haben den Wetterexperten gefragt, wie es weitergeht.
Ein neuerlicher Wintereinbruch hat am Dienstag in Rheinland-Pfalz vereinzelt für Probleme im Straßenverkehr gesorgt. Bis in die Niederungen fielen mitunter dicke Flocken – bei niedrigen Temperaturen, sodass es stellenweise zu Glätte kam. Auch über Eisregen wurde berichtet.