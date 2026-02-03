Unfälle vor allem auf Höhen Schnee und Eisregen bringen Glätte nach Rheinland-Pfalz Tim Kosmetschke 03.02.2026, 16:00 Uhr

i Vorsicht, Glättegefahr: Autofahrer sollten derzeit besonders vorsichtig durch Rheinland-Pfalz fahren (Symbolfoto). Marijan Murat. Marijan Murat/dpa

Am Dienstag gab es ordentlich Schnee in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz – und vereinzelt fiel auch Eisregen. Logische Folge: Unfälle, vor allem in Höhenlagen. Wir haben den Wetterexperten gefragt, wie es weitergeht.

Ein neuerlicher Wintereinbruch hat am Dienstag in Rheinland-Pfalz vereinzelt für Probleme im Straßenverkehr gesorgt. Bis in die Niederungen fielen mitunter dicke Flocken – bei niedrigen Temperaturen, sodass es stellenweise zu Glätte kam. Auch über Eisregen wurde berichtet.







