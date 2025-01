Sinkende Pegel zum Wochenende Schnee macht Straßen glatt und Flutprognosen schwierig 09.01.2025, 17:06 Uhr

i In Dieblich an der Mosel steigen die Pegelstände durch den vielen Regen, der auch von der Eifel in den Fluss geführt wird. Das Hochwasser findet aber aller Voraussicht nach am Wochenende sein Ende. Thomas Frey. dpa

Zum Hochwasser kam am Donnerstag nun auch noch der Schnee dazu. Die Lage soll sich aber zum Wochenende wieder entspannen – auch wenn die Schneeschmelze zu höheren Pegeln führen kann und weitere Vorhersagen komplizierter macht.

In vielen Teilen des Landes hat sich der Dauerregen in Schnee verwandelt. Zusammen mit dem Hochwasser birgt er nicht nur Gefahren auf dem Wasser, sondern auch auf der Straße. Insbesondere die Polizei und Feuerwehren sind in Alarmbereitschaft.Mehr als 70 Unfälle gab es bis zum späten Donnerstagnachmittag im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz, berichtet Pressesprecher Jürgen Fachinger.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen