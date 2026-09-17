Wirtschaft, Migration, Klima: Die Zukunftsfragen des Landes scheinen die Gesellschaft zu spalten. Bestsellerautor David Nelles aus Brieden hat die Nase voll davon, dass immer nur über Krisen geredet wird und nicht über Chancen.

Wenn David Nelles sich ärgert, schreibt er ein Buch: Vor fast zehn Jahren wollte sich der 30-Jährige aus Brieden im Kreis Cochem-Zell über das komplexe Thema des Klimawandels informieren und fand im Buchhandel nichts, was ihm das Ganze anschaulich und übersichtlich zusammenfasste. Also schrieb er selbst ein solches Buch, das er zusammen mit einem Studienkollegen unter dem Titel „Kleine Gase – große Wirkung“ 2018 veröffentlichte. Offenbar eine Marktlücke, denn das Buch wurde zum Bestseller und in 10 Sprachen übersetzt. Auf das Buchprojekt folgte die Gründung seines Start-ups „Klimafabrik“, mit der er heute Unternehmen rund um das Thema Klimaschutz schult und berät.

In unserem Podcast „RZähl mal!“ stellt David Nelles jetzt sein neues Buch „Politikzirkus“ vor, welches wieder aus einem Gefühl des Ärgers entstanden ist: „Bei „Markus Lanz“ ging es eines Abends um das Thema Energiewende und Bürgergeld. Und irgendwann ist mir die Hutschnur gerissen, weil die Politiker da nur über Probleme geredet haben und nicht über Lösungen!“ Dieses Gefühl der Lähmung im politischen Diskurs habe er aufbrechen wollen und deshalb ein Buch mit Lösungsansätzen rund um die Themen Klimaschutz, Migration, Rente und soziale Ungleichheit geschrieben.

i Auf der Bühne: Autor David Nelles bei einem Vortrag zu seinem Kernthema Klimaschutz David Nelles

Im Gespräch mit „RZähl mal!“-Host Christian Mack spricht David Nelles über seinen Weg zum Bestsellerautor, welche Lösungsansätze ihm für die Krisen unserer Zeit vorschweben und mit welchen Themen er sich als Mitglied des Zukunftsrats Nachhaltige Entwicklung des Landes Rheinland-Pfalz beschäftigt.

Außerdem zeigt er auf, warum unsere Gesellschaft gar nicht so gespalten ist, wie die öffentliche Debatte einen oft glauben lassen will. Zwar wirkten Gegensätze wie „Fleischesser versus Veganer“ oder „Verbrenner-Fan versus Elektro-Jünger“ verlockend und auf den ersten Blick schlüssig, bei vielen Themen herrsche aber dennoch ein Konsens innerhalb der Bevölkerung, der oft nur nicht sichtbar würde.

Das ganze Gespräch ab sofort im Podcast – jetzt reinhören!