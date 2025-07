Ein mit Fahrgästen besetztes Schiff fährt auf der Mosel. Als es in eine Schleuse fährt, läuft etwas schief. Das hat erhebliche Folgen.

Sankt Aldegund (dpa) – Ein Fahrgastkabinenschiff hat auf der Mosel im Landkreis Cochem-Zell ein Schleusentor gerammt. Bei dem Unfall wurden drei Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Tor wurde so stark beschädigt, dass die Schleuse in Sankt Aldegund ihren Betrieb bis auf weiteres einstellen musste.

Das Schiff war am Nachmittag beim Einfahren in die Schleuse mit dem Tor kollidiert. Dabei wurde die Anlage so stark beschädigt, dass sie außer Betrieb genommen werden musste.

Das Schiff konnte nach dem Zusammenstoß eigenständig wieder zurückfahren, es liegt den Angaben zufolge nun vor der Schleuse. Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, war zunächst unklar. Auch die Auswirkungen auf den Schiffsverkehr auf der Mosel sind noch unklar.