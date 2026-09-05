Bei einer Kollision mit der «alten Wolfer Brücke» ist der Schiffsführer eines Fahrgastkabinenschiffs schwer verletzt worden. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Traben-Trarbach (dpa/lrs) – Ein Schiff ist in Traben-Trarbach (Landkreis Bernkastel-Wittlich) auf der Mosel mit einer Brücke kollidiert. Dabei wurde der Schiffsführer schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Das Steuerhaus des Fahrgastkabinenschiffs stieß am Freitagabend gegen die «alte Wolfer Brücke».

Das Schiff legte den Angaben zufolge nach dem Unfall an einem Steiger in Traben-Trarbach an. Die rund 150 Fahrgäste blieben laut Polizei unverletzt. Auch die Brücke soll demnach keine Schäden davongetragen haben. Die Unfallursache war zunächst ungeklärt.