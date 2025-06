Vierherrenborn (dpa/lrs) – In Vierherrenborn (Kreis Trier-Saarburg) hat eine Scheune gebrannt. Aus bislang noch unbekannten Gründen seien in der Nacht zum Freitag mehrere landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen und eine Scheune in Brand geraten, berichtete die Polizei. Auch ein Wohngebäude des Anwesens war von dem Feuer betroffen. Die Feuerwehr konnte das Feuer vollständig löschen. Der Schaden dürfte sich im sechsstelligen Bereich belaufen.

