Brände
Scheune in Brand – mehrere Hunderttausend Euro Schaden
Feuerwehrmann steht neben einem Feuerwehrauto (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

Im Hunsrück gerät eine Scheune in Brand, darin gelagert sein sollen mehrere Oldtimer. Der Schaden ist hoch.

Lötzbeuren (dpa/lrs) – In Lötzbeuren im Hunsrück ist eine Scheune ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, meldete eine Zeugin den Brand am Mittwochabend. Die Feuerwehr konnte demnach verhindern, dass sich die Flammen auf das angrenzende Wohngebäude ausbreiten.

Durch den Brand entstand den Angaben zufolge dennoch ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro. Im Inneren der Scheune sollen mehrere Oldtimer, ein Motorrad und Werkzeuge gelagert worden sein. Die Brandursache war zunächst unklar.

