Worms (dpa/lrs) – Die Schauspielerin Lisa Natalie Arnold erhält den diesjährigen Mario-Adorf-Preis der Nibelungen-Festspiele in Worms. Mit der Auszeichnung werde Arnolds Leistung in der Inszenierung «See aus Asche» gewürdigt, teilten die Veranstalter in der rheinland-pfälzischen Stadt mit. Der Preis ist mit 10.000 Euro sowie einer gläserne Stele mit einem Drachen-Motiv dotiert und nach Schauspiellegende Mario Adorf (94, «Kir Royal») benannt, einem der Mitbegründer der Festspiele.

Arnold hatte in dem Stück «See aus Asche» von Autor Roland Schimmelpfennig das Lindenblatt verkörpert, das bei Siegfrieds Blutbad eine Stelle im Nacken verdeckt und so den Drachentöter verwundbar macht. Über die Auszeichnung entscheidet ein 16-köpfiges Kuratorium aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Medien. Im vergangenen Jahr war Theaterregisseur Roger Vontobel mit dem seit 2018 vergebenen Mario-Adorf-Preis geehrt worden.