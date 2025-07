Offenbach (dpa/lrs) – Nach dem sommerlich-trockenen Wetter der vergangenen Tage müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den kommenden Tagen auf mehr Nässe sowie Blitz und Donner einstellen. Am Sonntag gibt es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach zufolge von Mittag an teils kräftige Schauer und Gewitter.

Lokal bestehe die Gefahr für Unwetter, teilte der DWD mit. Dann seien auch schwere Sturmböen möglich. Die Temperaturen erreichen zum Ausklang der Woche noch einmal bis zu 30 Grad.

Der Montag bringe unbeständiges Wetter mit Regenschauern und einzelnen Gewittern bei maximal 25 Grad. In höheren Lagen sind den Meteorologen zufolge sogar nur noch 19 Grad drin. Erst am Dienstag werde es wieder heiter. Bei dann höchstens 26 Grad sei Hitze aber zunächst eher kein Thema, erklärte der DWD.