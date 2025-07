Schauer und Gewitter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Trotz einzelner Auflockerungen soll es in den nächsten Tagen zwischen Saar, Rhein und Mosel immer wieder regnen und gewittern. Auch Hagel und Sturmböen sind im Programm.

Mainz (dpa/lrs) – Ihre Regenschirme müssen die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland wohl in den nächsten Tagen parat halten – laut Deutschem Wetterdienst soll es in den Bundesländern immer wieder schauern und gewittern. Auch auf schwülwarme Luft können sich die Menschen einstellen.

Noch am Nachmittag sollen von Südwesten mehr und mehr Gewitter aufkommen, vor allem gegen Abend könnte es dabei auch zu örtlichen Unwettern mit heftigem Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen kommen. Den Meteorologen zufolge wird der Schwerpunkt der Unwetter dabei auf der Region vom Saarland bis Rheinhessen liegen.

In der Nacht sollen die Gewitter zwar zunächst abziehen, am Montag soll es aber bei bis zu 25 Grad erneut blitzen, donnern und stark regnen. Auch Hagel und Sturmböen seien möglich, heißt es. In der Nacht zum Dienstag soll schauerartiger Regen mit kurzen Gewittern durchziehen.

Trotz Auflockerungen bleibt das Wetter unbeständig

Das unbeständige Wetter hält laut DWD an. Bei wechselnder Bewölkung soll es am Dienstag örtlich weiter zu Schauern kommen, auch Gewitter seien nicht ganz ausgeschlossen. In der Nacht zum Mittwoch sollen die Schauer nachlassen und die Wolken auflockern.

So könne sich am Mittwoch bei bis zu 26 Grad im Wechsel mit dichteren Quellwolken gar die Sonne blicken lassen. Im Tagesverlauf ziehen den Meteorologen zufolge aber neue Schauer und auch einzelne kräftige Gewitter auf.