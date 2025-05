Die Wetterlage hat sich umgestellt und endlich hat es vielerorts geregnet - allerdings in moderaten Mengen. So soll es in den nächsten Tagen auch weitergehen.

Offenbach (dpa/lrs) – Nach Schauern und einzelnen Gewittern am Sonntag bleibt das Wetter in der neuen Woche unbeständig. Am Montag ist es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wolkig und meist trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 21 Grad, im höheren Bergland bleibt es bei 15 Grad.

Am Dienstag fällt der Vorhersage zufolge zeitweise etwas Regen, dazu ist es wechselnd bis stark bewölkt. Es wird windig. Mit Höchstwerten von 16 bis 19 Grad ändert sich bei den Temperaturen nicht viel.

Regenschauer werden für die Nacht auf Mittwoch und auch tagsüber erwartet, einzelne Gewitter sind möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 21 Grad, im höheren Bergland bei 16 Grad. Es wird windig, bei Gewittern sind Sturmböen nicht ausgeschlossen.