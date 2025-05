Girod (dpa/lrs) - Ein Sattelzug ist auf der Autobahn 3 bei Girod (Westerwaldkreis) umgekippt und hat seinen geladenen Schotter quer über die Fahrbahn verteilt. Der 63 Jahre alte Fahrer des Lasters wurde bei dem Unfall am Vormittag leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach einer stundenlangen Sperrung in Richtung Frankfurt mit kilometerlangem Stau sei die Strecke inzwischen wieder frei, hieß es am Nachmittag. Der Unfall habe einen Schaden im unteren sechsstelligen Bereich angerichtet. Die Unfallursache sei noch unklar.

