Saarbrücken (dpa/lrs) - Ein Sattelzug hat am Morgen die Oberleitung der Saarbahn an der Haltestelle Heinrichshaus in Saarbrücken schwer beschädigt. Der Lkw sei auf der Autobahn 1 bereits mehrfach mit der Leitplanke kollidiert, so die Polizei. Am Ende der Autobahnausfahrt Von der Heydt hätten die Einsatzkräfte das Fahrzeug im Gleisbett gefunden. Zuvor sei der Lkw durch eine Bushaltestelle gefahren, hätte mehrere Oberleitungsmasten gerammt und sei dann umgefallen.

Der 63-jährige Fahrer des Sattelzugs konnte geborgen werden, nachdem Fachkräfte der Saarbahn die herabhängenden Oberleitungen geerdet und abgeschaltet hatten. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hoher Sachschaden entstanden

Der Verkehr zwischen Riegelsberg Süd und Siedlerheim sei in beiden Richtungen unterbrochen, teilte die Saarbahn GmbH mit. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Wie lange die Sperrung der Strecke noch anhalte, sei unklar. Die Reparatur der Oberleitung werde vermutlich mehrere Tage in Anspruch nehmen, so das Unternehmen.

Der entstandene Sachschaden sei derzeit noch nicht genau abzuschätzen. Die Polizei rechnet aber mit einem hohen sechsstelligen, möglicherweise sogar siebenstelligen Betrag.