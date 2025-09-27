Düsteres Szenario Sanis üben: Schlosspark Diez wird zum Gefechtsfeld 27.09.2025, 06:00 Uhr

i Zum zivil-militärischen Symposium in Diez ist eine Rettungsdrohne vor Schloss Oranienstein gelandet. Ein zentrales Thema der Veranstaltung ist der Abstransport von Schwerverwundeten von der Nato-Ostflanke im Ernstfall und deren Weiterversorgung. Dirk Eberz

Wie können im Kriegsfall bis zu 1000 Schwerverwundete aus dem Baltikum transportiert und weiterversorgt werden? Dann würden viele Fäden in Koblenz zusammenlaufen. Im Schloss Oranienstein in Diez haben sie die Szenarien jetzt schon mal durchgespielt.

Über Diez kreisen Helikopter. Das Surren der Rotoren wird lauter. NH90 ist im Landeanflug. Für diesen warmen Spätsommertag wird der Oraniensteiner Schlosspark zum Gefechtsfeld. Verwundete werden abtransportiert. Die Bundeswehr trainiert vor historischer Kulisse den Ernstfall.







Artikel teilen

Artikel teilen