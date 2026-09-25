Mehr als elf Millionen Euro fließen in die Sanierung von Schwimmbädern in Rheinland-Pfalz. Welche Projekte jetzt gefördert werden.

Mainz (dpa/lrs) – Für die Sanierung kommunaler Schwimmbäder in Rheinland-Pfalz fließen aus einem Sonderprogramm des Bundes mehr als elf Millionen Euro in das Bundesland. Gefördert würden demnach zwölf Projekte, darunter Vorhaben in Trier, Mainz, Worms und Andernach, teilte die Staatskanzlei in Mainz mit. Schwimmbäder gelten vielerorts als sanierungsbedürftig

Die höchsten Summen entfallen auf den Ersatzneubau eines Hallenbades in Trier mit 3,5 Millionen Euro sowie auf das Moselbad in Bernkastel-Kues mit rund 1,6 Millionen Euro. Weitere Mittel sind unter anderem für Projekte in Mainz, Worms, Daun und Hauenstein vorgesehen.

Hintergrund ist nach Angaben der Landesregierung eine Entscheidung des Haushaltsausschusses des Bundestags zur Verteilung von Mitteln aus dem Bundesprogramm «Sanierung kommunaler Sportstätten». Der Bund hat für 2026 insgesamt 250 Millionen Euro für eine Förderrunde speziell für Schwimmbäder in knapp 200 Kommunen vorgesehen. Die Staatskanzlei erklärte, nun könne für die ausgewählten Projekte das Antragsverfahren beginnen.

Geförderte Projekte aus RLP:

Andernach: Sanierung des Freibades – 306.848 Euro

Bernkastel-Kues (Verbandsgemeinde): Sanierung des Kombibades Moselbad – 1.603.800 Euro

Betzdorf-Gebhardshain (Verbandsgemeinde): Sanierung des Freizeitbades Molzberg GmbH in Kirchen – 860.602 Euro

Bruchmühlbach-Miesau (Verbandsgemeinde): Sanierung des Warmfreibades Miesau – 895.500 Euro

Daun: Sanierung des Naturfreibades Gemündener Maar – 620.132 Euro

Dickendorf: Sanierung des Freibades – 553.500 Euro

Hauenstein (Ortsgemeinde): Sanierung des Wasgaufreibades – 384.999 Euro

Kirchberg (Hunsrück) (Verbandsgemeinde): Sanierung des Hallenbades in Sohren-Büchenbeuren – 303.867 Euro

Mainz: Sanierung des Hallenbades – 1.034.296 Euro

Prüm (Verbandsgemeinde): Sanierung des Waldfreibades – 297.912 Euro

Trier: Ersatzneubau des Hallenbades – 3.500.000 Euro

Worms: Sanierung des Heinrich-Völker-Hallenbades – 1.032.188 Euro