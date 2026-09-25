Kritikerumfrage Das Mainzer Opernwunder Claus Ambrosius 25.09.2026, 12:00 Uhr

i Am Freitagmorgen konnte das Staatstheater die gute Nachricht bekannt geben: Im mittleren Balkon freuen sich der Mainzer OB Niko Haase (von links), Kulturminister Sven Teuber, Intendant Markus Müller und Generalmusikdirektor Gabriel Venzago über die Auszeichnung des Staatstheaters als Opernhaus des Jahres. Andreas Etter/Staatstheater Mainz

Großer Triumph für das Staatstheater Mainz: Die „Opernwelt“-Kritiker küren es zum Opernhaus des Jahres. Ein kluger Spielplan verbindet große Gefühle mit mutigen Entdeckungen. Was den Erfolg ausmacht.

Es ist tatsächlich eine kleine Sensation: Das Mainzer Staatstheater ist Opernhaus des Jahres. In der jährlichen Kritikerumfrage der Fachzeitschrift „Opernwelt“ setzte sich das Haus mit seiner Spielzeit 2025/26 durch. 40 Kritikerinnen und Kritiker haben diesmal ihre Stimmen abgegeben.







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