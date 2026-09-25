Großer Triumph für das Staatstheater Mainz: Die „Opernwelt“-Kritiker küren es zum Opernhaus des Jahres. Ein kluger Spielplan verbindet große Gefühle mit mutigen Entdeckungen. Was den Erfolg ausmacht.
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Es ist tatsächlich eine kleine Sensation: Das Mainzer Staatstheater ist Opernhaus des Jahres. In der jährlichen Kritikerumfrage der Fachzeitschrift „Opernwelt“ setzte sich das Haus mit seiner Spielzeit 2025/26 durch. 40 Kritikerinnen und Kritiker haben diesmal ihre Stimmen abgegeben.