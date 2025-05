Noch hofft der FSV Mainz 05 auf den Einzug in den Europapokal. In der entscheidenden Phase müssen die Rheinhessen aber auf Abwehrspieler Dominik Kohr verzichten.

Mainz (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 muss im Endspurt der Fußball-Bundesliga auf Verteidiger Dominik Kohr verzichten. Der 31-Jährige fällt wegen einer Innenbandverletzung im linken Knie aus, wie die 05er mitteilten. «Abhängig vom Heilungsverlauf wird die Rückkehr ins Teamtraining zum Start der Sommer-Vorbereitung Anfang Juli angestrebt», hieß es weiter. Der Abwehrspieler werde konservativ behandelt.

Die Mainzer müssen damit in der Schlussphase der Saison ohne eine Stammkraft auskommen. Aktuell hat der FSV zwei Zähler Rückstand auf Platz sechs, der zur Teilnahme an den Playoffs der Conference League berechtigen würde.

Kohr hatte sich die Verletzung am Sonntag im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (1:1) zugezogen. Er war in der Anfangsphase ohne gegnerische Einwirkung unglücklich weggerutscht und hatte sich dabei das Knie verdreht, so dass er mit einer dicken Bandage und von Teambetreuern gestützt das Feld verlassen musste.