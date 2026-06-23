Bürokratie-Abbau
Saarland will Berichtspflichten für Unternehmen abschaffen
Anke Rehlinger
Rehlinger will Bürokratie weiter abbauen. (Archivbild)
Harald Tittel. DPA

Mehr Freiraum für Unternehmen und Kommunen: Das Saarland plant einen Kurswechsel beim Bürokratie-Abbau. Was geplant wird.

Lesezeit 1 Minute

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Zuge des Bürokratie-Abbaus will die saarländische Landesregierung grundsätzlich die landesrechtlichen Berichtspflichten für Unternehmen abschaffen. Ausnahme seien Berichtspflichten, die ausdrücklich als notwendig begründet werden könnten, sagte die Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) in Saarbrücken.

Dies sei «ein echter Paradigmenwechsel» im Bürokratie-Abbau. «Wir drehen die Logik um: Künftig muss begründen, wer Berichtspflichten erhalten oder neu schaffen will – nicht mehr derjenige, der sie abschaffen möchte», sagte Rehlinger. In der Vergangenheit haben Unternehmen immer wieder über die Belastungen durch Berichtspflichten geklagt.

Vorhaben nach Sommerpause im Landtag

Ein weiterer «radikaler Schritt» in einem geplanten Effizienzgesetz sei eine «Experimentierklausel» für Kommunen. Diese könnten dann in bestimmten Bereichen von landesrechtlichen Vorgaben befreit werden, um effizientere Lösungen zu erproben.

Die Kommunen bekämen so mehr Spielräume, um neue Wege auszuprobieren, sagte Rehlinger. Die Landesregierung wolle die Vorhaben nach der Sommerpause in den saarländischen Landtag einbringen.

Bei der Vereinfachung von Verwaltungsabläufen sei die Landesregierung seit 2023 gut vorangekommen, sagte die Regierungschefin. Dazu gehöre etwa, Leistungen für Bürger schneller digital verfügbar zu machen. Von insgesamt 63 Maßnahmen seien 38 vollständig umgesetzt (60 Prozent). Weitere 24 befinden sich laut Rehlinger in der Umsetzung.

© dpa-infocom, dpa:260623-930-269779/1

Ressort und Schlagwörter

Wirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten