Zehntausende Schüler im Einsatz für eine gerechte Welt
Bei der Aktion Tagwerk verwandeln Schülerinnen und Schüler ihre Schulstunden in gelebte Solidarität. Fast 100.000 junge Leute haben sich diesmal daran beteiligt. Rheinland-Pfalz ist dabei das Kernland. Wo in diesem Jahr der Schwerpunkt lag.
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Fast 100.000 Schülerinnen und Schüler aus 282 Schulen in ganz Deutschland hat die Aktion Tagwerk in diesem Jahr für den guten Zweck aktiviert – der Ursprung dieser Initiative liegt in Rheinland-Pfalz. Im Bundesland haben sich stolze 121 Schulen beteiligt, teilt die Hilfsaktion mit.