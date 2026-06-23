Aktion Tagwerk in RLP
Zehntausende Schüler im Einsatz für eine gerechte Welt
Auf dem Kastanienhof in Mainz beteiligten sich viele Schülerinnen und Schüler an der Ernte - eine Initiative von vielen im Rahme
Auf dem Kastanienhof in Mainz beteiligten sich viele Schülerinnen und Schüler an der Ernte - eine Initiative von vielen im Rahmen der Aktion Tagwerk. Die Wurzeln der Hilfsaktion liegen in Rheinland-Pfalz, im Bundesland ist die Beteiligung traditionell besonders groß.
Silvan Rapp/Human Help Network e.V.

Bei der Aktion Tagwerk verwandeln Schülerinnen und Schüler ihre Schulstunden in gelebte Solidarität. Fast 100.000 junge Leute haben sich diesmal daran beteiligt. Rheinland-Pfalz ist dabei das Kernland. Wo in diesem Jahr der Schwerpunkt lag.

Lesezeit 2 Minuten
Fast 100.000 Schülerinnen und Schüler aus 282 Schulen in ganz Deutschland hat die Aktion Tagwerk in diesem Jahr für den guten Zweck aktiviert – der Ursprung dieser Initiative liegt in Rheinland-Pfalz. Im Bundesland haben sich stolze 121 Schulen beteiligt, teilt die Hilfsaktion mit.

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Rheinland-PfalzSoziales

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