Aktion Tagwerk in RLP Zehntausende Schüler im Einsatz für eine gerechte Welt 23.06.2026, 09:45 Uhr

i Auf dem Kastanienhof in Mainz beteiligten sich viele Schülerinnen und Schüler an der Ernte - eine Initiative von vielen im Rahmen der Aktion Tagwerk. Die Wurzeln der Hilfsaktion liegen in Rheinland-Pfalz, im Bundesland ist die Beteiligung traditionell besonders groß. Silvan Rapp/Human Help Network e.V.

Bei der Aktion Tagwerk verwandeln Schülerinnen und Schüler ihre Schulstunden in gelebte Solidarität. Fast 100.000 junge Leute haben sich diesmal daran beteiligt. Rheinland-Pfalz ist dabei das Kernland. Wo in diesem Jahr der Schwerpunkt lag.

Fast 100.000 Schülerinnen und Schüler aus 282 Schulen in ganz Deutschland hat die Aktion Tagwerk in diesem Jahr für den guten Zweck aktiviert – der Ursprung dieser Initiative liegt in Rheinland-Pfalz. Im Bundesland haben sich stolze 121 Schulen beteiligt, teilt die Hilfsaktion mit.







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