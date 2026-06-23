Extremhitze hat Folgen Tempo 60 auf Bendorfer A48-Brücke: Das ist der Grund Tim Kosmetschke 23.06.2026, 13:33 Uhr

i Die Bendorfer Autobahnbrücke ist eine wichtige Ost-West-Verbindung im nördlichen Rheinland-Pfalz und quert den Rhein zwischen Bendorf und St. Sebastian. Derzeit sind Autofahrer dort aber deutlich langsamer unterwegs als üblich. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Autofahrer kommen über die A48 derzeit nur deutlich langsamer über den Rhein: Auf der Bendorfer Autobahnbrücke gilt seit dieser Woche Tempo 60 in beiden Richtungen. Auf Anfrage nennt die Autobahn GmbH die Gründe. Und blickt voraus.

Wer derzeit über die Bendorfer Autobahnbrücke (A48) fährt, wird jäh ausgebremst: Seit vergangenem Freitag gilt auf der Fahrbahn Richtung Koblenz bereits Tempo 60, seit Montag auch in der Gegenrichtung. Neue Schilder wurden aufgestellt. Droht hier die nächste Brückendauerbaustelle im nördlichen Rheinland-Pfalz – nur wenige Kilometer von der ebenfalls tempogedrosselten Moseltalbrücke entfernt?







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