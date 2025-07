Offenbach (dpa/lrs) – Nirgendwo in Deutschland hat im Juli so häufig die Sonne geschienen wie im Saarland. 226 Stunden Sonnenschein seien gezählt worden, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Dies entspreche exakt dem Wert der Referenzperiode 1961 bis 1990. Besonders lange zeigte sich die Sonne etwa in den ersten Julitagen.

Mit einem Mittelwert von 18,8 Grad war der Monat etwas zu warm (Klimareferenzwert: 17,5 Grad). Es fielen 104 Liter Niederschläge pro Quadratmeter – das waren über 40 Prozent mehr der langjährige Mittelwert von 72 Liter. Zwei Drittel hiervon fielen vom 19. Juli bis zum Monatsende in schauerartigen, teils gewittrigen Regenfällen.