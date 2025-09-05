Ein Polizist wird vor zwei Wochen im Einsatz erschossen. Nach seiner Beisetzung steht nun die zentrale Gedenkfeier an.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Zu Ehren des vor zwei Wochen in Völklingen getöteten Polizisten Simon Bohr findet am Freitag (14.00 Uhr) eine Gedenkveranstaltung der saarländischen Landesregierung statt. Neben Ministerpräsidentin Anke Rehlinger und dem saarländischen Innenminister Reinhold Jost (beide SPD) wird auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) erwartet.

«Der gewaltsame Tod von Simon Bohr hat ganz Deutschland geschockt und mit großer Trauer erfüllt», teilte das Saar-Innenministerium zur Veranstaltung mit. «Ein junger Mensch hat durch eine entsetzliche Tat sein Leben lassen müssen.» Das sei eine «äußerst schmerzhafte Erinnerung daran», wie gefährlich die tägliche Arbeit von Polizisten sei.

Der 34 Jahre alte Polizeioberkommissar war am 21. August in Völklingen erschossen worden, als er mit Kollegen versuchte, den mutmaßlichen Täter nach einem Überfall auf eine Tankstelle zu fassen. Der Staatsanwaltschaft zufolge wurde er von sechs Schüssen getroffen, nachdem der 18 Jahre alte mutmaßliche Täter eine Dienstwaffe entrissen hatte. Die Anklagebehörde ermittelt unter anderem wegen Mordes.

Der Polizeibeamte war am Samstag in seiner Heimatgemeinde Saarlouis beigesetzt worden.