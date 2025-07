Saarbrücken (dpa/lrs) – Mit 90 Millionen Euro will das Saarland gezielt Transformations- und Zukunftsinvestitionen fördern. Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) stellte Einzelheiten aus dem fünften Programm des Mittelstandes vor, das mit Partnern umgesetzt wird und sich aus zwei zentralen Bausteinen zusammensetzt: dem Konsortialprogramm und der Wachstumshilfe.

«Der Mittelstand ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Er steht für Innovationskraft und Beschäftigung», sagte Barke. Viele Unternehmen stünden aktuell jedoch vor großen Herausforderungen. «Zukunftsweisende Ideen drohen angesichts der Zinsentwicklung oft an Finanzierungshürden zu scheitern. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Investitionen in Digitalisierung, klimafreundliche Technologien, Forschung und Entwicklung.»

Deshalb sei es gut, dass die Bundesregierung neue Impulse setze. «Mit dem Mittelstandsbooster legen wir im Saarland noch einmal eine Schippe drauf», teilte der Minister mit. Dadurch ermögliche das Land ein Vielfaches an privaten Investitionen und sichere somit die Wettbewerbsfähigkeit der Saarwirtschaft in der Transformation ab.

Konsortialprogramm

Im Konsortialprogramm stellt das Land über die Saarländische Investitionskreditbank (SIKB) 50 Millionen Euro bereit. Es richtet sich an mittelständische Unternehmen sowie Freiberufler, die insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, Innovation, Transformation und Nachhaltigkeit investieren wollen. «Banken und Sparkassen fehlen in diesen Bereichen oftmals bewertbare Sicherheiten wie Immobilien oder Maschinen», so die SIKB-Vorstandsvorsitzende Doris Woll.

Die Finanzierung erfolgt über eine Risikoaufteilung zwischen SIKB und Land (jeweils 25 Prozent) und Hausbank (50 Prozent). Dies ermögliche insgesamt bis zu 100 Millionen Euro an Investitionsmitteln.

Wachstumshilfe

Die zweite Säule «Wachstumshilfe» wird über die Saarland Bau und Boden Projektgesellschaft (SBB) der Strukturholding Saar umgesetzt. Dafür können 40 Millionen Euro insbesondere immobilienwirtschaftlich eingesetzt werden und Investitionen bis zu 200 Millionen Euro herbeiführen. Zielgruppe seien Unternehmen, die sich nachweislich in einem Transformationsprozess befinden — etwa durch technologische, ökologische oder strukturelle Veränderungen.

Mittelstandspaket der Landesregierung