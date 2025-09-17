Saarbrücken (dpa/lrs) – Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat seinen Kader noch einmal verstärkt. Vom polnischen Club Motor Lublin kommt Kaan Caliskaner ins Saarland. Der Verein machte keine Angaben über die Ablöseformalitäten und zur Vertragsdauer.

«Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim FCS. Der Verein hat ambitionierte Ziele und ich möchte mit meiner Erfahrung einen Beitrag leisten, damit wir als Team erfolgreich sind», sagte Caliskaner. Der 25-Jährige ist im offensiven Mittelfeld flexibel einsetzbar und gilt als spielstark. In der Jugend wurde er beim 1. FC Köln ausgebildet. In der 2. Bundesliga spielte er unter anderem für Jahn Regensburg und Eintracht Braunschweig.

«Kaan ist ein sehr beweglicher Spieler, der uns im offensiven Mittelfeld mehr Flexibilität geben wird. Er versteht es, die Räume zwischen Mittelfeld und Angriff zu besetzen. Trotz seines jungen Alters hat er schon viele Spiele auf hohem Niveau bestritten – genau diese Mischung aus Qualität und Erfahrung macht ihn für uns so wertvoll», sagte FCS-Sportdirektor Jürgen Luginger.