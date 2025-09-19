Schweitzer in der Pfalz 
Wenn der Ministerpräsident durch seine Heimat tourt
Kallstadt war eine von mehreren Stationen auf der Pressereise von Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD). Kallstadt wurde bekannt, da es der Wohnort der Großeltern von US-Präsident Donald Trump war.
Lando Hass/dpa

Alexander Schweitzer nimmt die Presse mit in seine pfälzische Heimat. Es geht um einen etwaigen Besuch von US-Präsident Donald Trump in Kallstadt, ein besonderes Konzept zur Betreuung von Kindern und Senioren, und was mit Fördermillionen möglich ist.

Am Ortseingang der 1250-Einwohner-Gemeinde Kallstadt macht ein Schild, wie könnte es anders sein, auf die Saumagen-Kerwe aufmerksam. Das Gericht hat durch den Pfälzer Altbundeskanzler Helmut Kohl international große Bekanntheit erlangt – und drückt dem hiesigen Dorffest seinen Namen auf.

