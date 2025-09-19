Alexander Schweitzer nimmt die Presse mit in seine pfälzische Heimat. Es geht um einen etwaigen Besuch von US-Präsident Donald Trump in Kallstadt, ein besonderes Konzept zur Betreuung von Kindern und Senioren, und was mit Fördermillionen möglich ist.
Am Ortseingang der 1250-Einwohner-Gemeinde Kallstadt macht ein Schild, wie könnte es anders sein, auf die Saumagen-Kerwe aufmerksam. Das Gericht hat durch den Pfälzer Altbundeskanzler Helmut Kohl international große Bekanntheit erlangt – und drückt dem hiesigen Dorffest seinen Namen auf.