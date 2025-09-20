Suizide in JVAs „Alle Namen sind mir noch erinnerlich und abrufbar“ 20.09.2025, 08:00 Uhr

i Der Haupteingang zur Justizvollzugsanstalt (JVA) Diez. Unsere Zeitung hat mit dem Leiter des Gefängnisses im Rhein-Lahn-Kreis sowie einem ehemaligen Gefängnisleiter mehrerer JVAs im Land über Suizide hinter Gittern gesprochen. Thomas Frey/dpa

Im Gefängnis ist das Suizidrisiko höher als draußen. Die Gründe dafür werden jedem schnell einleuchten. Unsere Zeitung hat nun mit einem JVA-Leiter und einem, der es jahrelang war, über tragische Selbstmorde in Gefängnissen gesprochen.

In Justizvollzugsanstalten (JVA) kommt es vor, dass Häftlinge sich das Leben nehmen – auch in Rheinland-Pfalz. Unsere Zeitung hat nun mit einem Gefängnisleiter sowie einem inzwischen pensionierten Ex-JVA-Chef darüber gesprochen, was es menschlich mit einem macht, wenn man morgens in der Zelle eine tote Person findet.







