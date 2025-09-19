Wenn Häftlinge sich umbringen Besonders „Neuzugänge“ sind gefährdet 19.09.2025, 06:00 Uhr

i In Gefängnissen kommt es vor, dass Häftlinge sich das Leben nehmen. Zu diesem traurigen Phänomen hat unsere Zeitung das Justizministerium des Landes befragt. (Symbolfoto) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Angst, Wut, Trauer, Scham – wenn Häftlinge vom eigenen Kopfkino überwältigt werden, entscheiden sich manche von ihnen für einen Schritt, den sie nicht rückgängig machen können. Zahlen vom Justizministerium zu Suiziden hinter Gittern.

Das Leben hinter Gittern ist härter als das draußen. Der Gedanke hinter einer Gefängnisstrafe hat viel mit Resozialisierung zu tun. Aber es geht auch um Bestrafung. Allerdings mitnichten mehr darum, die Eingesperrten zu quälen, wie es vielleicht im Mittelalter der Fall gewesen sein mag.







Artikel teilen

Artikel teilen