Angst, Wut, Trauer, Scham – wenn Häftlinge vom eigenen Kopfkino überwältigt werden, entscheiden sich manche von ihnen für einen Schritt, den sie nicht rückgängig machen können. Zahlen vom Justizministerium zu Suiziden hinter Gittern.
Lesezeit 4 Minuten
Das Leben hinter Gittern ist härter als das draußen. Der Gedanke hinter einer Gefängnisstrafe hat viel mit Resozialisierung zu tun. Aber es geht auch um Bestrafung. Allerdings mitnichten mehr darum, die Eingesperrten zu quälen, wie es vielleicht im Mittelalter der Fall gewesen sein mag.