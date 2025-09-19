Milliardenschwere Finanzlücke : IHKs kritisieren Verzögerung bei A1-Ausbau scharf
Wegen eines milliardenschweren Finanzlochs droht Autobahnprojekten wie dem Lückenschluss der A1 in der Eifel eine Verzögerung. Die Industrie- und Handelskammern in RLP schlagen Alarm. Sie fürchten um die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts.
Rheinland-Pfalz. Die Industrie- und Handelskammern (IHKs) in Rheinland-Pfalz üben Kritik an den Plänen des Bundes, zentrale Straßenbauprojekte im Land vorerst nicht zu realisieren. „Diese Vorhaben sind seit Jahren in der Planung und von entscheidender Bedeutung für die Verkehrsanbindung der Regionen sowie die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen“, betont Arne Rössel, Hauptgeschäftsführer der IHK-Arbeitsgemeinschaft RLP in einer Mitteilung.