Wie bleibt Spitzenmedizin heute, morgen und übermorgen bezahlbar? Debeka-Chef Thomas Brahm erklärt die Hintergründe für den Preisauftrieb in der Gesundheitsbranche und weist auf mögliche Stellschrauben hin.
Lesezeit 2 Minuten
Ge sundheitskosten kennen keinen Jahreswechsel. Auch wenn die allgemeine Teuerung nachlässt, steigen die Ausgaben für Behandlungen, Medikamente und Pflege ungebremst. Inzwischen überschreitet der monatliche Höchstbeitrag in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung längst die Marke von 1100 Euro.