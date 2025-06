Richard Neudecker bleibt dem 1. FC Saarbrücken auch in der kommenden Saison erhalten. Chafik Gourichy verlässt den Club dagegen. Zudem gibt es einen Zugang im Trainerteam des Drittligisten.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat den zum 30. Juni auslaufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Richard Neudecker verlängert. Weitere Details nannten die Saarländer nicht. Neudecker war 2022 vom TSV 1860 München nach Saarbrücken gekommen. In der zurückliegenden Saison absolvierte der 28-Jährige wegen einer Adduktorenverletzung allerdings nur 15 Spiele in der 3. Liga.

Der Franzose Chafik Gourichy hingegen verlässt Saarbrücken. Man habe sich in gegenseitigem Einvernehmen dazu entschieden, den bestehenden Vertrag aufzulösen, teilte der FCS mit. Gourichy war im vergangenen Sommer vom französischen Club US Thionville gewechselt, konnte sich in Saarbrücken aber nicht durchsetzen und kam nur auf neun Pflichtspiel-Einsätze.

Einen Zugang gibt es im Trainerteam des FCS. Dimitrios Moutas wird als Co-Trainer von Alois Schwartz tätig sein. Der 57-Jährige arbeitete unter anderem schon beim Karlsruher SC, SV Sandhausen und Hansa Rostock als Assistent von Schwartz.

«Mit seiner langjährigen Erfahrung im Profibereich soll er vor allem dazu beitragen, die Trainingsintensität zu erhöhen und die Verzahnung zwischen Profis und Nachwuchs weiter zu stärken. Ziel ist es, insbesondere junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs gezielt weiterzuentwickeln und an den Profibereich heranzuführen», hieß es.