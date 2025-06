Das Koblenzer KI-Start-up Nuwacom erhält 3,2 Millionen Euro Seed-Finanzierung. Mit der Plattform für die Zusammenarbeit von Mensch und KI will das Team den digitalen Arbeitsplatz revolutionieren – erste Großkunden sind bereits an Bord.

Das Koblenzer KI-Start-up Nuwacom hat eine Seed-Finanzierungsrunde – also eine erste offizielle Finanzierungsrunde – über 3,2 Millionen Euro abgeschlossen. Hauptinvestor ist laut Mitteilung von Nuwacom der niederländische VC Newion, unterstützt von Business Angels aus dem europäischen Technologiesektor. Mit dem frischen Kapital will das Unternehmen sein Team erweitern, neue Märkte erschließen und seine Plattform weiterentwickeln. Nuwacom wurde 2024 von Sascha Böhr, Christophe Folschette und Alexander Kleinen gegründet. Ihre Plattform, erklären die drei Macher, ermöglicht die sichere, abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI in Unternehmen. „Mit Nuwacom schaffen wir einen geschützten KI-Arbeitsraum, in dem Dokumente, Teams und Agenten nahtlos zusammenwirken – markenkonform, skalierbar und unter voller Kontrolle über ihre Daten“, erklärt Mitgründer Sascha Böhr.

Zweiter „AI Summit“ in Koblenz

Böhr ist über Nuwacom hinaus aktiv, um das Thema KI landesweit voranzubringen: Bereits zum zweiten Mal initiiert er am 4. Juli den „AI Summit“ auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz – eine ganztätige Konferenz rund um das Thema Künstliche Intelligenz. Was das Start-up Nuwacom betrifft: Zu den Kunden zählen laut eigenen Angaben bereits Lufthansa Group, Vodafone, Union Investment und BLG Logistics. Investor Newion sieht in Nuwacom einen potenziellen europäischen Marktführer: Das Team bringe Skalierungserfahrung mit und adressiert ein zentrales Problem moderner Unternehmen, erklärte Partner Mathijs de Wit. Das Investment soll die europäische Expansion der Plattform vorantreiben. red

Infos zum „AI Summit“ 

Der zweite „AI Summit“ in Koblenz findet am 4. Juli von 9 bis 20 Uhr auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz statt. Weitere Informationen und Tickets unter www.ai-summit-rlp.de