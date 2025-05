Der 1. FC Saarbrücken hofft nach 19 Jahren auf die Rückkehr in die 2. Liga. Nun steht der Gegner in der Relegation fest.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der 1. FC Saarbrücken trifft in der Relegation zur 2. Fußball-Bundesliga auf Eintracht Braunschweig. Die Niedersachsen beendeten die Zweitliga-Saison nach einer 1:4 (0:4)-Heimpleite gegen den 1. FC Nürnberg als Tabellen-16. Saarbrücken hatte sich am Samstag durch ein 2:1 gegen Borussia Dortmund II den dritten Rang in der 3. Liga gesichert.

Im Hinspiel am kommenden Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) genießt der FCS Heimvorteil. Die entscheidende Partie steigt am 27. Mai in Braunschweig. Letztmals trafen beide Teams vor gut drei Jahren in der 3. Liga aufeinander. Im März 2022 siegte Saarbrücken bei den Niedersachsen mit 2:0.