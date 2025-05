Saarbrücken (dpa/lrs) – Der 1. FC Saarbrücken muss im Schlussspurt um die Aufstiegsplätze in der 3. Liga auf Phillip Menzel verzichten. Der Torhüter, der in bisher allen Saisonspielen auflief, leidet an einer Entzündung im Körper. Das teilte der Verein mit. Für Menzel wird Tim Paterok am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) bei Alemannia Aachen zwischen die Pfosten rücken.

Zudem ist der Einsatz von Bjarne Thoelke (Infekt) noch nicht sicher. Definitiv fehlen wird Calogero Rizzuto nach seiner gelb-roten Karte. Coach Alois Schwartz kann aber wieder auf Kasim Rabihic setzen. Der torgefährliche Mittelfeldspieler hat seine muskulären Probleme auskuriert.

In Aachen wollen die Saarländer ihre Aufstiegschancen wahren und den Relegationsplatz verteidigen. Dass sowohl Dresden als auch Bielefeld aufsteigen können, interessiert Schwartz nicht. «Wir schauen auf das, was wir beeinflussen können. Das ist unser Spiel. Wir wollen in Aachen gewinnen. Wir schauen nicht auf die anderen Plätze», sagte der FCS-Coach.