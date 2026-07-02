Der 1. FC Saarbrücken holt den 21 Jahre alten Südkoreaner Seung-Joon Lee. Was sich der Club von ihm verspricht und welchen Hintergrund der Jungprofi hat.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der 1. FC Saarbrücken hat den jüngeren Bruder eines südkoreanischen WM-Teilnehmers verpflichtet. Offensivspieler Seung-Joon Lee kommt von Yongin FC zum Fußball-Drittligisten, wie die Saarländer mitteilten. Der 21-Jährige ist Sohn von Eul-Yong Lee, der über 50 Länderspiele für

sein Heimatland bestritten hat.

Sein Bruder Tae-Seok Lee spielt beim österreichischen Traditionsclub Austria Wien und war auch bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada zum Einsatz gekommen. Die Asiaten schieden allerdings nach der Gruppenphase aus.

«Sehr spannender Spieler»

«Er ist ein sehr spannender Spieler, von dem wir vor allem für die Umschaltmomente viele Impulse erwarten. Er hat aber nicht nur ein gutes Tempo, sondern auch in 1:1-Situationen große Stärken», sagte Saarbrückens Sportvorstand Markus Thiele über den Neuzugang.