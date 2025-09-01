Der 1. FC Saarbrücken hat sich die Dienste von Abdoulaye Kamara gesichert. Der 20-Jährige kennt sich in der 3. Liga bestens aus.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Kurz vor Transferschluss hat sich Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken mit Abdoulaye Kamara verstärkt. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt vom englischen Zweitligisten FC Portsmouth zu den Saarländern. Über die Vertragsdetails machte der Verein keine Angaben.

Vor seinem Abstecher auf die Insel spielte Kamara, der in der Jugendakademie von Paris Saint-Germain ausgebildet wurde, bereits drei Jahre lang für Borussia Dortmund II in der 3. Liga. In Portsmouth kam er in der vergangenen Saison lediglich auf fünf Kurzeinsätze. Beim FCS soll er den längeren Ausfall von Patrick Sontheimer kompensieren.

«Abdoulaye ist ein sehr interessanter Spieler, der schon früh auf hohem Niveau ausgebildet wurde. Wir sind überzeugt, dass er unser Team bereichern wird, und freuen uns, dass er sich für den FCS entschieden hat», sagte Saarbrückens Sportdirektor Jürgen Luginger.