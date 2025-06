Saarbrücken (dpa/lrs) – Luca Wollschläger stürmt künftig für den Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Der 22 Jahre alte Angreifer wechselt von der zweiten Mannschaft des Zweitligisten Hertha BSC zu den Saarländern. Über die Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben.

In der vergangenen Saison kam Wollschläger einmal auch bei den Profis der Berliner zum Einsatz. «Luca bringt nicht nur sportlichen Ehrgeiz mit, sondern passt auch charakterlich gut in unsere Mannschaft. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen kann», begründete FCS-Sportdirektor Jürgen Luginger die Verpflichtung des 1,94 Meter großen Mittelstürmers.