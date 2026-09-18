Papstaudienz
Saar-Ministerpräsidentin Rehlinger reist zu Papstaudienz
Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger
Rehlinger freut sich auf ein Treffen mit dem Papst. (Archivbild)
Oliver Dietze. DPA

Anke Rehlinger trifft im Oktober Papst Leo XIV. im Vatikan. Warum sie den Besuch auch als besondere Anerkennung für das Saarland sieht.

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Saarbrücken/Rom (dpa/lrs) – Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) besucht Papst Leo XIV. im Vatikan. Das Oberhaupt der katholischen Kirche empfange Rehlinger am 17. Oktober zu einer Papstaudienz, teilte die Staatskanzlei in Saarbrücken mit.

Rehlinger, die selbst Katholikin ist, sagte laut Mitteilung: «Es ist eine große Ehre für mich, den Papst zu treffen und ich freue mich sehr auf den Austausch. Es ist auch eine Wertschätzung für das Saarland.»

Die Regierungschefin wird demnach begleitet von ausgewählten saarländischen Bürgerinnen und Bürgern. Das Saarland sei weiterhin gemessen am Anteil der Bevölkerung das katholischste Bundesland, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:260918-930-704193/1

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