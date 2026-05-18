Neues vom Hunsrück-Airport Ryanair streicht Griechenland-Flüge – auch am Hahn Bernd Wientjes 18.05.2026, 12:21 Uhr

i Ryanair streicht Flüge nach Griechenland - dieser Schritt hat auch Auswirkungen auf den Flughafen Hahn. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Ein Gebührenstreit eskaliert – mit Folgen. Ryanair nimmt wegen Kürzungen in Griechenland eine Route aus dem Winterflugplan. Welche Destination wegfällt – und ab wann genau.

Die irische Fluggesellschaft Ryanair ist bekannt dafür, Druck auf Länder und Airports auszuüben, wenn der selbst ernannten Billig-Airline die Kosten zu hoch erscheinen. Das bekommt im kommenden Winterflugplan Berlin zu spüren. Ryanair kündigte an, ab Ende Oktober ihre Basis auf dem BER zu schließen und die dort stationierten sieben Flugzeuge abzuziehen.







Artikel teilen

Artikel teilen