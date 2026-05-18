Bei seinem Krieg gegen die Ukraine nimmt der Kreml-Chef ganz gezielt auch die Kultur ins Visier. Kein neues Phänomen, wie eine Veranstaltung in Bad Ems verdeutlicht. Deren Mitinitiator Borys Ivanchov erklärt, wovon sich Russland bedroht fühlt.
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Wie nah der Krieg vielen Ukrainern auch in Deutschland ist, muss Borys Ivanchov erst dieser Tage wieder feststellen: Kurz nach dem Interview mit unserer Zeitung erhält er die Nachricht, dass seine Heimatstadt Swaljawa im Westen des Landes erstmals Ziel russischer Luftangriffe wurde.