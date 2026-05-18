Borys Ivanchov im Interview Die ukrainische Kultur, für Putin ein Feindbild Stefan Schalles 18.05.2026, 11:30 Uhr

i Borys Ivanchov ist Vorsitzender des deutsch-ukrainischen Vereins Rhein-Dnipro und als solcher Mitinitiator einer Veranstaltung in Bad Ems, die auf die Besonderheiten der ukrainischen Kultur ebenso eingeht wie auf deren ständige Bedrohung durch Russland. Borys Ivanchov

Bei seinem Krieg gegen die Ukraine nimmt der Kreml-Chef ganz gezielt auch die Kultur ins Visier. Kein neues Phänomen, wie eine Veranstaltung in Bad Ems verdeutlicht. Deren Mitinitiator Borys Ivanchov erklärt, wovon sich Russland bedroht fühlt.

Wie nah der Krieg vielen Ukrainern auch in Deutschland ist, muss Borys Ivanchov erst dieser Tage wieder feststellen: Kurz nach dem Interview mit unserer Zeitung erhält er die Nachricht, dass seine Heimatstadt Swaljawa im Westen des Landes erstmals Ziel russischer Luftangriffe wurde.







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