Abgespeckter Winterflugplan Ryanair streicht drei Routen am Flughafen Hahn Tim Kosmetschke

Anke Mersmann 15.10.2025, 16:17 Uhr

i Ryanair streicht mehr als 20 Routen auf dem Winterflugplan. Auch der Flughafen Hahn ist betroffen. Georg Wendt. picture alliance/dpa

Ryanair streicht 24 Verbindungen von deutschen Flughäfen – auch am Hunsrück-Airport Hahn fallen drei Routen dem Rotstift zum Opfer.

Die Billigfluglinie Ryanair dünnt ihren Winterflugplan 2025/2026 aus – und unter anderem sind auch Verbindungen am Flughafen Hahn betroffen. Laut Marcel Pouchain Meyer, dem Unternehmenssprecher der irischen Fluglinie für den deutschsprachigen Raum, wird vom Hunsrück-Airport aus die Küstenstadt Reggio-Calabria in Süditalien nicht mehr angesteuert, Gleiches gilt für Sevilla im südspanischen Andalusien.







Artikel teilen

Artikel teilen