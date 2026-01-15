Elf neue Routen, mehr Sitze Ryanair fliegt wieder mehr in Deutschland, auch am Hahn Tim Kosmetschke 15.01.2026, 13:39 Uhr

Ryanair hebt bald wieder häufiger in Deutschland ab. Zur Sommersaison wird das Angebot erweitert. Auch der Hahn profitiert (Symbolfoto).

Deutschland senkt die Luftverkehrssteuer – und kommt damit unter anderem Ryanair entgegen. Die Iren fordern Kostensenkungen vehement. Nun reagieren sie wohlwollend – mit einer Kapazitätssteigerung. Was das für den Flughafen Hahn bedeutet.

Ryanair zeigt sich ein klein wenig versöhnt mit Deutschland – weil die Bundesregierung beschlossen hat, die Luftverkehrssteuer ab Juli zu senken, was die geschäftstüchtigen Iren seit Monaten vehement fordern. Deshalb hat der Billigflieger nun angekündigt, zur Sommersaison sein Angebot an deutschen Flughäfen wieder auszuweiten.







