Nach dem Rücktritt von Dave Koch führte Rebecca Ruppert die rheinland-pfälzische Linke seit letztem Jahr alleine. Nun steht fest: Der Landesverband hat eine neue, diesmal rein weibliche Doppelspitze.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Rund ein halbes Jahr nach dem verpassten Einzug in den Landtag hat die rheinland-pfälzische Linke wieder eine Doppelspitze. Neben der bisherigen Landesvorsitzenden Rebecca Ruppert wurde Judith Huber beim Parteitag in Ludwigshafen zur Co-Vorsitzenden gewählt. Dabei wurde Ruppert mit 79,6 Prozent der abgegebenen Stimmen im Amt bestätigt. Huber erhielt 74,5 Prozent der Stimmen.

Sowohl die 37-jährige Ruppert als auch die drei Jahre jüngere Huber traten jeweils ohne Gegenkandidaten an. Ruppert erhielt nun rund zehn Prozentpunkte weniger Stimmen als noch 2024. Damals war sie mit 90 Prozent in eine Doppelspitze gemeinsam mit Dave Koch gewählt worden. Seit dem vergangenen Jahr war dann nur noch die Rheinhessin im Amt, nachdem Koch im Mai 2025 aus persönlichen Gründen zurückgetreten war.

Judith Huber aus der Vorderpfalz bringt bereits Erfahrung im Landesvorstand mit: Bislang war sie dort Beisitzerin. Ruppert kündigte nach der Wahl an, dass die Partei sich gegen die Kürzungen im Sozialbereich und die fortschreitende Militarisierung der Gesellschaft wehren wolle. «Dafür bauen wir unsere Bündnisarbeit aus und werden einen Fokus auf interne Bildungsarbeit legen», erklärte die 37-Jährige.

Die beiden Politikerinnen übernehmen die Partei, nachdem diese bei der Landtagswahl im März den erhofften Einzug in den Mainzer Landtag mit 4,4 Prozent verpasst hatte.